Це 24 Каналу прокоментував політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що має претензії до другої частини поста опозиціонера.

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Описує віртуальну ситуацію

В Україні більшості не подобається те, що Навальний називає Стрєлкова "політв'язнем", адже він вбивця і терорист. Однак політтехнолог зауважив, що Навальний не заперечує цього.

У своєму пості опозиціонер Навальний бідкається, що посадили Гіркіна за висловлення власної думки, а не за те, що він вбивця і терорист. Мовляв, так робити не можна та протизаконно.

Навальний описує віртуальну ситуацію, коли він глава держави чи генпрокурор. Тобто описує "прекрасну Росію майбутнього", у якій Стрєлкова треба судити за збиття Boeing. Не видати в Гаагу за вироком, де він вже засуджений на довічне ув'язнення, а судити у Росії. А це принципова різниця,

– сказав Шейтельман.

Опозиціонер вважає, що у "прекрасній Росії майбутнього" не дотримуватимуться міжнародного права. Якби його там дотримувалися, то Гіркіна треба було б видати в Гаагу, адже він вже засуджений. Терорист й вбивця повинен там відбувати довічне ув'язнення. А в картині, яку описує Навальний такого не відбувається.

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Риторика росіян не змінюється

Варто звернути увагу на те, що жоден російський опозиціонер не сказав, що коли настане "прекрасна Росія майбутнього", то Путіна віддадуть у Гаагу, а нам – 80 тисяч військових злочинців, на яких в Україні вже заведено кримінальні справи.

"Вони (російські опозиціонери – 24 Канал) говорять буцімто злочинців будуть судити, але міжнародного зобов'язання дотримуватися не збираються", – додав політтехнолог.

Що відомо про затримання Гіркіна