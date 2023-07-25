Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что имеет претензии ко второй части поста оппозиционера.
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Описывает виртуальную ситуацию
В Украине большинству не нравится то, что Навальный называет Стрелкова "политзаключенным", ведь он убийца и террорист. Однако политтехнолог заметил, что Навальный не отрицает этого.
В своем посту оппозиционер Навальный жалуется, что посадили Гиркина за выражение собственного мнения, а не за то, что он убийца и террорист. Мол, так поступать нельзя и противозаконно.
Навальный описывает виртуальную ситуацию, при которой он глава государства или генпрокурор. То есть описывает "прекрасную Россию будущего", в которой Стрелкова нужно судить за то, что сбил Boeing. Не выдать в Гаагу по приговору, где он уже приговорен к пожизненному заключению, а судить в России. А это принципиальная разница,
– сказал Шейтельман.
Оппозиционер считает, что в "прекрасной России будущего" не будут соблюдать международное право. Если бы его там придерживались, то Гиркина нужно было бы выдать в Гаагу, ведь он уже осужден. Террорист и убийца должен там отбывать пожизненное заключение. А в картине, которую описывает Навальный, такого не происходит.
Какой подтекст имеет пост Навального: смотрите видео
Риторика россиян не меняется
Стоит обратить внимание, что ни один российский оппозиционер не сказал, что когда наступит "прекрасная Россия будущего", то Путина отдадут в Гаагу, а нам – 80 тысяч военных преступников, на которых в Украине уже заведены уголовные дела.
"Они (российские оппозиционеры – 24 Канал) говорят, будто преступников будут судить, но международного обязательства придерживаться не собираются", – добавил политтехнолог.
Что известно о задержании Гиркина
- 21 июля в России задержан террорист и военный преступник Игоря Гиркина. Путинские власти обвиняют его в экстремизме.
- Пока он будет находиться в СИЗО до 18 сентября, согласно решению суда. Следствие требует ареста Стрелкова-Гиркина. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
- Главной причиной ареста Гиркина считают его нарастающую критику власти, в том числе Путина. Также в одном из своих постов террорист обвинял власти в невыплате средств бойцам так называемой ЛНР.
- Украинская разведка отреагировала на задержание Стрелкова. Там подчеркнули, что Гиркин не был самостоятельным игроком. Это указывает на то, что противостояние башен Кремля переходит в активную фазу.