Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что имеет претензии ко второй части поста оппозиционера.

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Описывает виртуальную ситуацию

В Украине большинству не нравится то, что Навальный называет Стрелкова "политзаключенным", ведь он убийца и террорист. Однако политтехнолог заметил, что Навальный не отрицает этого.

В своем посту оппозиционер Навальный жалуется, что посадили Гиркина за выражение собственного мнения, а не за то, что он убийца и террорист. Мол, так поступать нельзя и противозаконно.

Навальный описывает виртуальную ситуацию, при которой он глава государства или генпрокурор. То есть описывает "прекрасную Россию будущего", в которой Стрелкова нужно судить за то, что сбил Boeing. Не выдать в Гаагу по приговору, где он уже приговорен к пожизненному заключению, а судить в России. А это принципиальная разница,

– сказал Шейтельман.

Оппозиционер считает, что в "прекрасной России будущего" не будут соблюдать международное право. Если бы его там придерживались, то Гиркина нужно было бы выдать в Гаагу, ведь он уже осужден. Террорист и убийца должен там отбывать пожизненное заключение. А в картине, которую описывает Навальный, такого не происходит.

Какой подтекст имеет пост Навального: смотрите видео

Риторика россиян не меняется

Стоит обратить внимание, что ни один российский оппозиционер не сказал, что когда наступит "прекрасная Россия будущего", то Путина отдадут в Гаагу, а нам – 80 тысяч военных преступников, на которых в Украине уже заведены уголовные дела.

"Они (российские оппозиционеры – 24 Канал) говорят, будто преступников будут судить, но международного обязательства придерживаться не собираются", – добавил политтехнолог.

Что известно о задержании Гиркина