Конкурс "Учитель року-2027": скільки буде учасників та в яких номінаціях змагатимуться
В Україні завершилася реєстрація учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2027». Наступного року взяти участь у конкурсі мають намір півтори тисячі педагогів.
Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Скільки педагогів братимуть участь у конкурсі?
Цьогоріч до участі в конкурсі долучилися педагоги з різних регіонів нашої держави.
За результатами реєстрації визначили кількість учасників у чотирьох номінаціях конкурсу:
«Біологія» — 399 педагогів;
«Захист України» — 152 педагоги;
«Інформатика» — 497 педагогів;
«Українська мова та література» — 493 педагоги.
У МОН зазначають, що активність учасників свідчить: конкурс залишається важливою платформою для професійного зростання, самореалізації педагогів та популяризації вчительської праці.
Коли і як відбуватиметься конкурс?
Попереду — перший тур конкурсу. Протягом грудня 2026 року — лютого 2027 року учасники демонструватимуть свою теоретичну підготовку, методичну майстерність і професійні компетентності. Це відбуватиметься під час таких конкурсних випробувань:
«Методичний експромт», «Методичний практикум»;
«Письмова робота»;
«Урок»;
«Тестування».
За результатами оцінювання члени журі в кожній номінації визначать учасників, які представлятимуть свої регіони в другому турі конкурсу та продовжать боротьбу за звання переможця всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2027».
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