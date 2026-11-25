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Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Скільки педагогів братимуть участь у конкурсі?

Цьогоріч до участі в конкурсі долучилися педагоги з різних регіонів нашої держави.

За результатами реєстрації визначили кількість учасників у чотирьох номінаціях конкурсу:

«Біологія» — 399 педагогів;

«Захист України» — 152 педагоги;

«Інформатика» — 497 педагогів;

«Українська мова та література» — 493 педагоги.

У МОН зазначають, що активність учасників свідчить: конкурс залишається важливою платформою для професійного зростання, самореалізації педагогів та популяризації вчительської праці.

Коли і як відбуватиметься конкурс?

Попереду — перший тур конкурсу. Протягом грудня 2026 року — лютого 2027 року учасники демонструватимуть свою теоретичну підготовку, методичну майстерність і професійні компетентності. Це відбуватиметься під час таких конкурсних випробувань:

«Методичний експромт», «Методичний практикум»;

«Письмова робота»;

«Урок»;

«Тестування».

За результатами оцінювання члени журі в кожній номінації визначать учасників, які представлятимуть свої регіони в другому турі конкурсу та продовжать боротьбу за звання переможця всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2027».