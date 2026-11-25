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Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Сколько педагогов примут участие в конкурсе?

В этом году к участию в конкурсе присоединились педагоги из разных регионов нашей страны.

По результатам регистрации определено количество участников в четырех номинациях конкурса:

"Биология" – 399 педагогов;

"Защита Украины" – 152 педагога;

"Информатика" – 497 педагогов;

"Украинский язык и литература" – 493 педагога.

В МОН отмечают, что активность участников свидетельствует о том, что конкурс остается важной платформой для профессионального роста, самореализации педагогов и популяризации учительского труда.

Когда и как будет проходить конкурс?

Впереди – первый тур конкурса. В течение декабря 2026 года – февраля 2027 года участники будут демонстрировать свою теоретическую подготовку, методическое мастерство и профессиональные компетенции. Это будет происходить в ходе следующих конкурсных испытаний:

"Методический экспромт", "Методический практикум";

"Письменная работа";

"Урок";

"Тестирование".

По результатам оценки члены жюри в каждой номинации определят участников, которые будут представлять свои регионы во втором туре конкурса и продолжат борьбу за звание победителя всеукраинского конкурса "Учитель года – 2027".