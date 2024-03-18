Як правильно українською назвати "носки"
18 березня 2024, 21:31Читать новость на русском
У мовленні українців побутує чимало суржикових слів. І часто вони краянам здаються звичними і нормативними.
Однак мовного сміття треба позбуватися. І у цьому допомагає Освіта 24.
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Як сказати українською "носки"
Цього разу радимо забути слово "носки". Адже в Україні так парний тканинний предмет одягу, призначений для ніг, називати не варто. Українці носять шкарпетки.
Що цікаво, українські словники подають ще одне значення слова "шкарпетки" – "шерсть, що покриває нижню частину ніг (лап) тварини і кольором відрізняється від масті цієї тварини. Однак воно є рідковживаним.
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Які синоніми мають "шкарпетки"
У словниках синонімів ви також можете знайти цікаві синоніми до слова "шкарпетки". Зокрема, такі:
- капчурі (плетені);
- короткі панчохи;
- панчішки.