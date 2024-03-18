Як правильно українською назвати "носки"

18 березня 2024, 21:31
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У мовленні українців побутує чимало суржикових слів. І часто вони краянам здаються звичними і нормативними.

Однак мовного сміття треба позбуватися. І у цьому допомагає Освіта 24

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Як сказати українською "носки"

Цього разу радимо забути слово "носки". Адже в Україні так парний тканинний предмет одягу, призначений для ніг, називати не варто. Українці носять шкарпетки.

Що цікаво, українські словники подають ще одне значення слова "шкарпетки" – "шерсть, що покриває нижню частину ніг (лап) тварини і кольором відрізняється від масті цієї тварини. Однак воно є рідковживаним.

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Які синоніми мають "шкарпетки"

У словниках синонімів ви також можете знайти цікаві синоніми до слова "шкарпетки". Зокрема, такі:

  • капчурі (плетені);
  • короткі панчохи;
  • панчішки.
Раніше ми також детально розповідали у нашій антисуржиковій добірці про те, як правильно українською називати зимовий одяг.
Автор: Марія Волошин