Лісовий озвучив проблеми реформи НУШ та розповів, на якому етапі її реалізація

Проблеми у процесі реалізації реформи Нової української школи точно є. Школи і департаменти освіти проявили різний рівень ініціативи.

Про це заявив очільник Міносвіти Оксен Лісовий. При цьому назвав ці проблеми та труднощі.

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Лісовий озвучив проблеми Нової української школи

Міністр уточнив: учителі не пройшли відповідного навчання. Також раніше не проаналізували можливі слабкі місця для вчасного виправлення проблем. Однак на сьогодні МОН активно працює над реалізацією реформи НУШ разом з експертами. Залучають як авторів, так і критиків цієї реформи.

Також МОН перепризначає кошти, зокрема й ресурси міжнародних інституцій на підтримку НУШ. Триває активне відновлення цієї реформи.

Фокусуємося на підготовці і друку підручників, на підготовці вчителів, на компенсації тих втрат обладнання, які були на окупованих територіях,

– наголосив міністр освіти.

При цьому він уточнив, що вже є підготовані стандарти, написані програми. Також є принципи і цінності реформи – такі як академічна свобода.

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Що відомо про НУШ в Україні