МОН оприлюднило модельні навчальні програми для 5 – 9 класів

2 серпня 2023, 15:36
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Джерело:

МОН України

Міністерство освіти і науки України оприлюднило нові модельні навчальні програми для 5 – 9 класів Нової української школи. Програми запроваджують поетапно з 2022 року.

Де їх переглянути і що вони містять, читайте далі. 

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МОН оприлюднило модельні навчальні програми для 5 – 9 класів

Українська мова:

Українська література:

Зарубіжна література:

Біологія:

Математика:

Громадянська та історична освітня галузь:

Технології:

Мистецтво:

Ознайомитися з повним переліком програм для 5 – 9 класів можна на сайті МОН.

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Що відомо про НУШ в Україні

  • Нова українська школа – це головна реформа МОН під керівництвом ексміністерки Лілії Гриневич.
  • Мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.
  • Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Так, у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні.
  • У 2018 – 2019 навчальному році українські першокласники почали навчатися за новою системою.
  • Реформу запустили й у 5 – 9 класах.
  • Реалізація проєкту розрахована на 2021 – 2027 роки у три етапи.
Автор: Марія Волошин