Профільна школа, нові підручники та пошук грошей: як МОН втілюватиме реформу НУШ

Протягом останніх двох років реформа Нової української школи загальмувала. Однак Міносвіти уже почало поновлювати її втілення.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповів про три кроки МОН щодо НУШ. А також уточнив, чи є гроші на зміни.

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Повернення субвенції НУШ

Торік субвенцію НУШ спрямували на військові потреби. У 2023 році уряд поверне частину фінансування на Нову українську школу. Гроші виділять завдяки залишку освітньої субвенції у держбюджеті. Кошти можна використати на закупівлю засобів навчання для 5 – 6 класів. Також спрямують гроші на пілотні 7-мі класи НУШ. Зокрема, на закупівлю засобів навчання і навчально-методичної літератури та відповідного обладнання, а також меблів. Фінансування також стосуватиметься і підвищення кваліфікації вчителів.

Друк підручників

Передбачені на друк підручників кошти торік теж спрямували на потреби оборони. Тож п'ятикласники НУШ залишилися без навчальних посібників. 2023 року уряд знайшов гроші, аби частково покрити потребу в книжках для шестикласників. Тож на друк підручників у держбюджеті заклали 754 мільйони гривень. Ще 138,1 мільйона гривень вдалося залучити завдяки міжнародним партнерам.

Тож для 6-х класів надрукують держкоштом 66% підручників від загальної потреби. Це на такі предмети:

українські мова та література;

зарубіжна література;

іноземна мова;

історія;

математика;

природознавство;

технології;

підручники для національних меншин і дітей з ООП.

Для 5-х класів завдяки міжнародним партнерам уже надрукували підручники для тих предметів як:

українська мова;

польська мова;

математика;

природничий цикл.

Також МОН очікує на домовленості з Радою Європи про друк підручників із географії, інформатики й мистецтва. За кошти держбюджету надрукують також підручники з історії України.

Уже доставили до обласних баз майже 4 мільйони підручників. Це 82% від загального замовлення. Дані щодо областей – у таблиці.



Розподіл підручників по регіонах України / МОН

2023 року за кошти держави МОН друкує і підручники для національних меншин, дітей з особливими освітніми потребами для 10 класів.

Водночас друк підручників для десятих класів з інших предметів і для перших класів поки не запланований. Учні навчатимуться за підручниками, які вже є в школах. Так МОН розставляє пріоритети через обмежені фінанси.

Для першого і другого класів є надруковані підручники. Програми наразі не змінилися.

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Підготовка запуску старшої профільної школи

Восени 2023 року МОН також планує презентувати для громадського обговорення Концепцію старшої профільної школи й Стандарт до неї. Ці документи передбачатимуть, що в учнівства буде гнучкість щодо вибору індивідуальної освітньої траєкторії. Але спочатку відбудеться пілотування нових моделі навчання й Стандарту.

Розуміємо, що пілот старшої профільної школи є ще складнішим, ніж пілот базової. Тому пілотування старшої профільної школи ми плануємо почати не у 2026-му році, за рік до початку повноцінного функціонування старшої профільної школи, а вже у 25-му році, щоб в нас були повноцінні два роки відпілотувати нову модель роботи, нові навчальні програми, вільний вибір освітньої траєкторії учня,

– розповів Андрій Сташків.

Загалом відновлення реформи НУШ, кажуть у Міносвіти, – це виклик для міністерства та всієї освітньої спільноти. Серед інших викликів – підтримка шкіл у подоланні освітніх втрат учнів тощо.