Кабмін погодив 1,5 мільярда субвенції на НУШ: на що скерують кошти

Уряд України погодив надання субвенції для реалізації реформи "Нова українська школа" у цьому році. Сума допомоги – 1,5 мільярда гривень.

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий нагадав, що торік, попри повномасштабну війну, повернули фінансування для НУШ. У МОН також повідомили, куди скерують ці кошти.

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Куди спрямують субвенцію для НУШ

Закупівля майна

Міносвіти має намір закупити:

засоби навчання, обладнання, комп'ютерне та мультимедійне обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук для 7 класів НУШ закладів загальної середньої освіти – 1,22 мільярда гривень;

засоби навчання, обладнання, мультимедійне та комп'ютерне обладнання, меблі для 8 пілотних класів НУШ – 102,54 мільйона гривень;

навчальну та навчально-методичну літературу, зокрема електронні версії та з аудіосупроводом для 8 пілотних класів НУШ – 69,24 мільйона гривень.

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Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації за 100 мільйонів гривень організують для керівників, їхніх заступників і вчителів шкіл, які навчають 7 класи НУШ, а також працюють у пілотних закладах освіти. Також планують підготовку та оплату праці тренерів-педагогів і супервізорів.

Для отримання коштів субвенції заклади мають відповідати кільком умовам:

обов'язкове співфінансування з місцевого бюджету (від 5% до 30% – залежно від індексу податкоспроможності);

школа має працювати за денною або поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

у закладі освіти має бути укриття – власне або на відстані не більш як 500 метрів.

Першочергово засоби навчання закуповують для шкіл, майно яких знищене або пошкоджене внаслідок війни. Водночас засоби навчання, обладнання і меблі НЕ закуповують для шкіл на окупованих територіях і тих, які працюють лише дистанційно.

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Як розподілять кошти

2024 року правила розподілу субвенції змінилися. У МОН запрацює комісія, яка збиратиме й аналізуватиме інформацію щодо потреб закладів освіти через систему АІКОМ.

На основі цих даних МОН подасть пропозиції уряду щодо розподілу субвенції між обласними бюджетами та бюджетом Києва. Коли уряд ухвалить рішення, обласні адміністрації та КМДА розподілять кошти між бюджетами областей і громад.

Комісія МОН визначатиме розмір субвенції для кожного регіону за такими критеріями:

засоби навчання та обладнання для природничих кабінетів – пропорційно кількості 6 класів у 2023/2024 навчальному році;

засоби навчання, обладнання і меблі для пілотних шкіл – пропорційно кількості шкіл, які працюють за денною/поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

навчальна та навчально-методична література для пілотних шкіл – пропорційно кількості учнів і вчителів таких шкіл;

підвищення кваліфікації – пропорційно кількості осіб, які його потребують.

Нагадаємо, торік Кабмін повернув фінансування НУШ і виділив 1,47 мільярда гривень.