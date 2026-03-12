Українці просять уряд призупинити реформу НУШ: наголошують на кількох проблемах

На сайті уряду українці створили петицію про призупинення реформи Нової української школи (НУШ). Вона вже набрала потрібні 25 тисяч голосів.

Петицію зареєстрували на сайті Кабміну 19 лютого. Її авторка – Оксана Качур.

Чому зареєстрували петицію?

Жінка від імені батьків учнів просила уряд призупинити впровадження освітньої реформи на період воєнного стану. А також на час перехідного періоду після його завершення.

Також уряд просять переглянути підхід до реалізації реформи. Зокрема, взяти до уваги проблеми, які виникають, та питання дотримання прав учнів про рівний доступ до освіти.

Особливу увагу авторка звернула на реформу старшої школи. Вона разом з однодумцями переконані, що "Профільна" у воєнний час створює ризики руйнування освіти у громадах.

Без урахування реальних ситуацій на місцях ця реформа призведе до того, що багато громад залишаться без старших класів,

– каже Качур.

Вона також зазначила, що доїзд старшокласників до інших населених пунктів, де будуть розташовані академічні ліцеї, негативно вплине на їхнє здоров'я та якість освіти і буде додатковим ризиком.

Тому акторка петиції просить уряд призупинити реформу, переглянути підходи до її реалізації НУШ та гарантувати дев'ятикласникам можливість навчатися далі у своїх школах.

Зверніть увагу! В Україні станом на кінець минулого року 39% громад сформували і затвердили нові мережі закладів освіти, розповіла заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, зазначає Укрінформ.

Що відомо про реформу старшої профільної школи?