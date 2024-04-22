Які цікаві методи застосовують молоді вчителі, аби зацікавити учнів вчитися

Система Нової української школи дає педагогові більше свободи. Вчитель вільний у виборі форм та методів роботи.

Так вважає 24-річна вчителька Аліна Мец з Чернівців. Вона зазначила, що так само може коригувати під себе навчальну програму.

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Які нові підходи використовує вчителька

Педагогиня каже: може сама визначати, скільки годин витратить на конкретний твір. За її словами, є твори, на які вона хоче витратити більше уроків, тож на інші тоді витрачає менше.

Якщо я хочу більше цікавих завдань для уроку, інколи я сама ці завдання придумую, розробляю. Але це зазвичай я роблю на вихідних, коли є більше часу. Я можу витратити цілу суботу, щоб розробити якісь цікаві завдання для уроку,

– ділиться вчителька.

І зізнається, що їй подобається залучати штучний інтелект.

Завдяки йому можна змоделювати зовнішність персонажів: взяти опис персонажа, який автор подає, і штучний інтелект змоделює зображення. Так учні зможуть побачити візуально, який вигляд має цей персонаж. Також штучний інтелект допомагає створювати якісь завдання,

– каже Аліна Мец.

Вона також зазначає, що учні можуть і не проявляти інтерес на уроці. Але це буває нечасто.

З одного боку, це образливо, а з іншого – це дає мені зрозуміти, що такий вид роботи їм нецікавий. Це змушує мене придумати щось нове, цікавіше, що буде викликати не таку реакцію,

– розповідає молода вчителька.