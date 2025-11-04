Вимоги до створення електронних додатків до підручників оновили

Міністерство освіти і науки України змінило Вимоги до інтерактивного електронного додатка до підручника. Оновлення сформувалися на основі практичного досвіду видавництв і фахівців Українського інституту розвитку освіти під час розроблення та експертизи е-додатків.

Серед ключових нововведень – уточнення технічних параметрів мультимедійних елементів, вимоги до інтерактивності, адаптивності контенту та можливості офлайн-доступу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Які зміни відбулися?

Також уточнили правила розміщення навігаційних елементів, використання звукового супроводу й відео, забезпечення зручності користування для різних пристроїв.

Окремий розділ оновлених вимог присвятили електронним додаткам для осіб з особливими освітніми потребами. Такі додатки розробляють паралельно з відповідними підручниками та мають відповідати вимогам стандарту ДСТУ "Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ", а також враховувати рекомендації педагогів спеціальних і інклюзивних закладів освіти.

Оновлені вимоги спрямували на підвищення якості цифрового навчального контенту та створення доступного освітнього середовища для всіх учнів.

