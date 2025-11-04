Вимоги до створення електронних додатків до підручників оновили
- Міністерство освіти і науки України оновило вимоги до електронних додатків до підручників, уточнивши технічні параметри та інтерактивність.
- Нові вимоги зосереджені на доступності для осіб з особливими освітніми потребами та підвищенні якості цифрового навчального контенту.
Міністерство освіти і науки України змінило Вимоги до інтерактивного електронного додатка до підручника. Оновлення сформувалися на основі практичного досвіду видавництв і фахівців Українського інституту розвитку освіти під час розроблення та експертизи е-додатків.
Серед ключових нововведень – уточнення технічних параметрів мультимедійних елементів, вимоги до інтерактивності, адаптивності контенту та можливості офлайн-доступу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Які зміни відбулися?
Також уточнили правила розміщення навігаційних елементів, використання звукового супроводу й відео, забезпечення зручності користування для різних пристроїв.
Окремий розділ оновлених вимог присвятили електронним додаткам для осіб з особливими освітніми потребами. Такі додатки розробляють паралельно з відповідними підручниками та мають відповідати вимогам стандарту ДСТУ "Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ", а також враховувати рекомендації педагогів спеціальних і інклюзивних закладів освіти.
Оновлені вимоги спрямували на підвищення якості цифрового навчального контенту та створення доступного освітнього середовища для всіх учнів.
Як вдосконалили застосунок Мрія?
- В Україні продовжують вдосконалювати освітній застосунок Мрія.
- Її творці кажуть, що ця екосистема змінює підхід до навчання.
- Для підвищення залученості учнів інтегрували в екосистему елементи гейміфікації – спеціальні ігрові механіки, як-от бали, рівні, досягнення.
- Вони допомагають дітям відчувати власний прогрес і вчитися не "для галочки", а заради розвитку.