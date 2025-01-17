Робочий час дошкільників за новим законом: комітет Верховної Ради окреслив ключові зміни

Закон "Про дошкільну освіту" визначив низку питань, які не були означені. Та найважливіша стаття про робочий час, вимагає додаткових роз'яснень, які стосуються зміни навантаження освітян-дошкільників.

Новий закон "Про дошкільну освіту" набув чинності у січні. А додаткові роз'яснення, щодо статті 26 надав комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, пише 24 Канал, посилаючись на "Освіторія".

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Роз'яснення до статті закону про робочий час

Стаття 26 Закону "Про дошкільну освіту" стосується робочого часу. Саме у ній визначені важливі зміни, зокрема норми робочого навантаження на тиждень працівників дошкільних закладів.

Стаття 26. Робочий час

1. Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти мають скорочену тривалість робочого часу.

Робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для здійснення ним освітнього процесу з вихованцями, а також виконання методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

2. Тривалість робочого часу педагогічних працівників на тиждень на одну ставку становить 35 годин – для керівника, вихователя-методиста, соціального педагога, асистента вихователя та 30 годин – для вихователя, практичного психолога та інших педагогічних працівників.

3. Норма педагогічного навантаження (безпосереднє здійснення освітнього процесу з вихованцями), що є складовою робочого часу педагогічного працівника закладу дошкільної освіти, становить:

вихователя, інструктора з фізкультури – 25 годин на тиждень;

музичного керівника – 24 години на тиждень;

практичного психолога, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда – 20 годин на тиждень;

керівника гуртка (студії, секції тощо), вчителя – 18 годин на тиждень.

4. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти менше норми, передбаченої цією статтею, встановлюються за його письмовою згодою.

5. Робочий час інших працівників закладів дошкільної освіти відповідно до вимог законодавства.

Профільний комітет Верховної Ради надав наступні роз'яснення :

уперше запроваджено скорочену тривалість робочого часу для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (раніше тривалість робочого часу всіх педагогічних працівників закладів дошкільної освіти становила 40 годин на тиждень, оскільки не було норми робочого часу на рівні Закону);

для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (раніше тривалість робочого часу всіх педагогічних працівників закладів дошкільної освіти становила 40 годин на тиждень, оскільки не було норми робочого часу на рівні Закону); у Законі прописана тривалість педагогічного часу для кожного працівника закладу дошкільної освіти, яка забезпечує правову визначеність у цьому питанні у трудових відносинах між працівником і адміністрацією закладу дошкільної освіти та є правовою гарантією захисту конституційного права на відпочинок (у вільний від роботи час);

закладу дошкільної освіти, яка забезпечує правову визначеність у цьому питанні у трудових відносинах між працівником і адміністрацією закладу дошкільної освіти та є правовою гарантією захисту конституційного права на відпочинок (у вільний від роботи час); чітко визначені норми педагогічного навантаження для окремих категорій педагогічних працівників;

педагогічних працівників; для жодної категорії педагогічних працівників не відбулося підвищення норми педагогічного навантаження, а для вихователів така норма була знижена до 25 годин на тиждень ;

; Верховна Рада України дозволила (через Закон) органам місцевого самоврядування, які є засновниками комунальних закладів дошкільної освіти, а також засновникам державних закладів дошкільної освіти, збільшувати всі рішення розмірів посадових окладів, доплат, надбавок та інших грошових винагород визначено з тими, які визначені Урядом.

Новий Закон України "Про дошкільну освіту" набрав чинності 1 січня 2025 року, через 7 місяців після його ухвалення. Однак, для того, щоб він запрацював повною мірою, потрібно прийняти додаткові 44 нормативно-правові акти, прокоментував Сергій Бабак. Але наразі не розроблено жодного.