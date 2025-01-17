Новый закон "О дошкольном образовании" вступил в силу в январе. А дополнительные разъяснения, по статье 26 предоставил комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, пишет 24 Канал , ссылаясь на " Освитория " .

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Разъяснение к статье закона о рабочем времени

Статья 26 Закона "О дошкольном образовании" касается рабочего времени. Именно в ней определены важные изменения, в частности нормы рабочей нагрузки в неделю работников дошкольных учреждений.

Статья 26. Рабочее время

1. Педагогические работники учреждений дошкольного образования имеют сокращенную продолжительность рабочего времени.

Рабочее время педагогического работника включает время, необходимое для осуществления им образовательного процесса с воспитанниками, а также выполнение методической, организационной работы и другой педагогической деятельности, предусмотренной трудовым договором.

2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в неделю на одну ставку составляет 35 часов – для руководителя, воспитателя-методиста, социального педагога, ассистента воспитателя и 30 часов – для воспитателя, практического психолога и других педагогических работников.

3. Норма педагогической нагрузки (непосредственное осуществление образовательного процесса с воспитанниками), что является составной частью рабочего времени педагогического работника учреждения дошкольного образования, составляет:

воспитателя, инструктора по физкультуре – 25 часов в неделю;

музыкального руководителя – 24 часа в неделю;

практического психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда – 20 часов в неделю;

руководителя кружка (студии, секции и т.д.), учителя – 18 часов в неделю.

4. Педагогическая нагрузка педагогического работника учреждения дошкольного образования меньше нормы, предусмотренной настоящей статьей, устанавливаются с его письменного согласия.

5. Рабочее время других работников учреждений дошкольного образования в соответствии с требованиями законодательства.

Профильный комитет Верховной Рады предоставил следующие разъяснения :

впервые введено сокращенная продолжительность рабочего времени для педагогических работников заведений дошкольного образования (ранее продолжительность рабочего времени всех педагогических работников заведений дошкольного образования составляла 40 часов в неделю, поскольку не было нормы рабочего времени на уровне Закона);

в Законе прописана продолжительность педагогического времени для каждого работника учреждения дошкольного образования, которая обеспечивает правовую определенность в этом вопросе в трудовых отношениях между работником и администрацией учреждения дошкольного образования и является правовой гарантией защиты конституционного права на отдых (в свободное от работы время);

четко определены нормы педагогической нагрузки для отдельных категорий педагогических работников;

ни для одной категории педагогических работников не произошло повышение нормы педагогической нагрузки, а для воспитателей такая норма была снижена до 25 часов в неделю ;

Верховная Рада Украины разрешила (через Закон) органам местного самоуправления , которые являются учредителями коммунальных учреждений дошкольного образования, а также учредителям государственных учреждений дошкольного образования, увеличивать все решения размеров должностных окладов, доплат, надбавок и других денежных вознаграждений определены с теми, которые определены Правительством.