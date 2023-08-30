Мешканці Києва зможуть ховатися в укриттях навчальних закладів під час тривоги

30 серпня 2023, 13:53
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Джерело:

Віталій Кличко

Мешканці Києва матимуть доступ до облаштованих укриттів у столичних навчальних закладах. При цьому цілодобово.

Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці нашої держави. Раніше мешканці скаржилися на відсутність такого доступу. 

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Мешканці Києва отримали доступ до укриттів навчальних закладів

Мер Києва Віталій Кличко уточнив: безперешкодне перебування мешканців у сховищах навчальних закладів під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та очільники закладів освіти столиці. 

Зауважимо: раніше кияни скаржилися, що не можуть розраховувати на укриття в школах під час повітряних тривог.

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Як вчитимуться учні у Києві з 1 вересня

  • Формат роботи кожна школа у столиці України обиратиме самостійно. При цьому має врахувати побажання батьків. Остаточне рішення ухвалює педагогічна рада закладу освіти.
  • Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття.
  • Педагогічні ради самі обирають форми та формати організації навчання. Також ухвалюють рішення, як зараховувати результати навчання учнів-біженців, які одночасно навчаються за межами України та в Києві.
  • Кожна школа при цьому має оновити і схеми руху учасників освітнього процесу під час тривоги та провести відповідні тренування й навчання із правил перебування в укриттях.
  • Влада враховуватиме безпекову ситуацію у столиці. Якщо виникне необхідність, вноситимуть зміни у структуру навчального року.
  • Останні дзвоники лунатимуть у столичних школах 31 травня 2024 року.
  • Загалом навчальний рік у столиці триватиме з 1 вересня 2024 року до 28 червня 2024 року – з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять.
Автор: Марія Волошин