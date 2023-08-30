Мешканці Києва зможуть ховатися в укриттях навчальних закладів під час тривоги

Мешканці Києва матимуть доступ до облаштованих укриттів у столичних навчальних закладах. При цьому цілодобово.

Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці нашої держави. Раніше мешканці скаржилися на відсутність такого доступу.

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Мешканці Києва отримали доступ до укриттів навчальних закладів

Мер Києва Віталій Кличко уточнив: безперешкодне перебування мешканців у сховищах навчальних закладів під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та очільники закладів освіти столиці.

Зауважимо: раніше кияни скаржилися, що не можуть розраховувати на укриття в школах під час повітряних тривог.

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