Такое решение приняла Рада обороны столицы нашего государства. Ранее жильцы жаловались на отсутствие такого доступа.

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Жители Киева получили доступ к укрытиям учебных заведений

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил: беспрепятственное пребывание жителей в хранилищах учебных заведений во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений столицы.

Заметим, что ранее киевляне жаловались, что не могут рассчитывать на укрытие в школах во время воздушных тревог.

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