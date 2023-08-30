Такое решение приняла Рада обороны столицы нашего государства. Ранее жильцы жаловались на отсутствие такого доступа.
Читайте Известно, когда стартует обучение и будут раздаваться последние звонки в школах Киева
Жители Киева получили доступ к укрытиям учебных заведений
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил: беспрепятственное пребывание жителей в хранилищах учебных заведений во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений столицы.
Заметим, что ранее киевляне жаловались, что не могут рассчитывать на укрытие в школах во время воздушных тревог.
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Как будут учиться ученики в Киеве с 1 сентября
- Формат работы каждая школа в столице Украины будет выбирать самостоятельно. При этом должна учесть пожелания родителей. Окончательное решение принимает педагогический совет учебного заведения.
- Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и емкости укрытия.
- Педагогические советы выбирают формы и форматы организации обучения. Также принимаются решения, как засчитывать результаты обучения учеников-беженцев, которые одновременно учатся за пределами Украины и в Киеве.
- Каждая школа должна обновить и схемы движения участников образовательного процесса во время тревоги и провести соответствующие тренировки и обучение по правилам пребывания в укрытиях.
- Власти будут учитывать ситуацию безопасности в столице. В случае необходимости будут вносить изменения в структуру учебного года.
- Последние звонки будут раздаваться в столичных школах 31 мая 2024 года.
- В целом учебный год в столице продлится с 1 сентября 2024 года по 28 июня 2024 года – с перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий.