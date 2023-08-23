Більшість із них – в очному форматі, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Також розповів про надбавки педагогам.
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У якому форматі працюватимуть школи Києва
За словами посадовця, за час широкомасштабної війни Росія пошкодила у Києві 104 заклади освіти. 83 із них вже відновили. Решту ремонтують.
Цьогоріч у столичні школи підуть майже 25 тисяч першокласників, що близько до показників довоєнних років,
– уточнив мер української столиці.
І зазначив, що зарплату освітянам Києва виплачують своєчасно та в повному обсязі.
Крім того, працівникам столичних закладів освіти збережено виплату надбавки за престижність праці – від 5% до 30%. А також стимулюючу надбавку за складність і напруженість роботи – 50% окладу керівникам, 20% педагогічним та іншим працівникам освітніх закладів,
– розповів Кличко.
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Як вчитимуться учні у Києві з 1 вересня
- Формат роботи кожна школа у столиці України обиратиме самостійно. При цьому має врахувати побажання батьків. Остаточне рішення ухвалює педагогічна рада закладу освіти.
- Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття.
- Педагогічні ради самі обирають форми та формати організації навчання. Також ухвалюють рішення, як зараховувати результати навчання учнів-біженців, які одночасно навчаються за межами України та в Києві.
- Кожна школа при цьому має оновити і схеми руху учасників освітнього процесу під час тривоги та провести відповідні тренування й навчання із правил перебування в укриттях.
- Влада враховуватиме безпекову ситуацію у столиці. Якщо виникне необхідність, вноситимуть зміни у структуру навчального року.
- Останні дзвоники лунатимуть у столичних школах 31 травня 2024 року.
- Загалом навчальний рік у столиці триватиме з 1 вересня 2024 року до 28 червня 2024 року – з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять.