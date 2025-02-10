Новий посібник з історії для п'ятикласників презентували вчителі Львівщини: що нового пропонують

Нові сучасні підручники для школярів – одна з необхідностей реформування освіти. А якщо вони творяться вчителями-практиками, то цінність їх ще вища.

Новий посібник розробили освітяни Львівщини та презентували в обладміністрації. У чому його переваги, розповідає 24 Канал, посилаючись на ЛОВА.

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7 лютого, на брифінгу у Львівській обласній адміністрації, представили навчальний посібник "Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Навчальні матеріали", розробниками якого є Мар’ян Мудрий та Олена Аркуша.

У брифінгу взяли участь Олег Паска, директор департаменту освіти і науки ЛОДА; Мар'ян Мудрий, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка, канд. історичних наук; Тетяна Формос, вчителька історії Ліцею №37 Львівської міської ради.

Цей посібник – наслідок конкурсу освітніх інновацій, яку проводить Департамент освіти і науки з 2020 року. Спочатку була написана програма, а потім – створено посібник. Програма, під яку його розроблено, стала переможцем обласного конкурсу інноваційних освітніх програм у 2021 році та рекомендована Міністерством освіти і науки України.

Посібник з історії для 5 класу / фото ЛОВА

Новий посібник є частиною оновлення змісту та інструментарію викладання історії у середній школі. Подані навчальні матеріали ґрунтуються на компетентнісному, особистісно орієнтованому та діяльнісному підходах до навчання. Та підібрані з урахуванням особливостей розумового, фізичного та психічного розвитку п’ятикласників.

Він є дуже україноцентричний, у ньому матеріал викладено дуже логічно і послідовно. І після апробування та доопрацювання це буде, на мою думку, один з кращих підручників з історії України і світу для 5 класу,

– зазначив Олег Паска.

У першому розділі посібника йдеться про історію, як науку про минуле людства. Учні дізнаються, чому люди звертаються до історії, хто такі історики, що таке історичний простір, історичний час, історичне джерело. В другому розділі, який має назву "Історична пам'ять і пам'ятки" пояснюється як минуле зв'язано з сучасним, йдеться про те, чим є сучасна Україна, висвітлено основні епізоди з її минулого. У третьому розділі зроблено наголос на людині, як на дійовій особі історії. Переважна більшість постатей, про яких йдеться у посібнику – це діячі та творці історії України. Важлива особливість нового підручника – історія України подається в контексті історії Європи та світу. Наголос робиться і на тому, що Україна відіграє важливу роль у сучасному світі і неможливо говорити про цей світ без згадки про неї.

Цей посібник – результат роботи групи вчителів, які об’єдналися у робочу майстерню. Тут зібрано матеріали, з якими вже працюють учні і ми отримуємо відгуки на нього,

– розповів Мар’ян Мудрий.

Посібник проходить апробацію у школах. І після зауважень та доопрацювання буде розроблено вже повноцінний підручник, який подадуть на грифування МОН.

Я вже другий рік апробовую програму, яку написав колектив на чолі з Мар’яном Мудрим. Цей посібник одразу викликав інтерес у дітей своїми розмірами та яскравим оформленням. А це мотивує дитину подивитися всередину та почати вивчати його,

– розповіла Тетяна Формос, вчителька історії Ліцею №37 Львівської міської ради.

Новий посібник гарно поєднує навчальний матеріал і робочий зошит учня. Тобто учень може одразу підкреслити, написати, розв'язати історичну задачу.

З погляду методики посібник дозволяє використати діяльнісний підхід, коли вчитель має зацікавити учня та спонукати його щось робити. Цей підручник спрямований на те, щоб учень міг вчитися та пізнавати самостійно.