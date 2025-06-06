У чотирьох дитсадках Миколаєва стартують очні заняття завдяки новим укриттям

У Миколаєві завершують облаштування чотирьох дитячих садків із сучасними та безпечними укриттями. Тепер понад тисяча місцевих дітей зможе навчатися, розвивати навички та спілкуватися у комфортному середовищі.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на благодійний фонд savED. Укриття перетворили на повноцінні простори для проведення занять під час повітряних тривог – з ігровими та навчальними зонами.

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Як тривав ремонт укриттів у садках Миколаєва

У підземних осередках діти зможуть відпочивати у спеціальних ліжечках для сну. Ремонт укриттів розпочали у грудні 2024 року. Облаштування двох локацій завершили. Ще дві – у процесі фіналізації.

Директорка дитячого садочка №95 Леся Волощук зазначила: через війну їхній заклад освіти не працював офлайн три роки. Діти навчалися дистанційно, батькам надсилали завдання у месенджерах. Будівля постраждала під час одного з обстрілів.

Але без облаштованого укриття ми взагалі не могли розпочати очні заняття. Тепер в безпечному підземному просторі у нас є все для цього – багато нових іграшок та одразу кілька кімнат для розвитку дітей,

– уточнила вона.

Загальна площа усіх оновлених локацій у чотирьох закладах освіти – понад 2 тисячі квадратних метрів. Серед облаштованих осередків в укриттях один стане найбільшим навчальним підземним простором у місті.

Два укриття ще виконуватимуть функцію освітніх просторів одночасно і для вихованців місцевих садків, і для учнів шкіл. Зокрема, облаштовані локації функціонуватимуть на базі дитсадка №1 та гімназії №64, дитячого садка №130 та гімназії №44, а також дитячих садків №95 та №49.



Укриття у садку Миколаєва / фото savED

Очільник МОН Оксен Лісовий наголосив: безпека дітей під час освітнього процесу – один із пріоритетів МОН. І додав, що у час воєнного стану система дошкільної освіти стикається з серйозними викликами, особливо в прифронтових регіонах.

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Скільки вклали коштів у ремонт

Створення навчальних осередків в укриттях загалом обійшлося у понад 45 мільйонів гривень. Проєкт фонд savED реалізував завдяки фінансовій підтримці організації LEGO Foundation.

Реальність війни така, що 4 з 10 дітей в Україні віком від 3 до 6 років наразі не відвідують дитячі садочки, за даними ЮНІСЕФ. Деякі заклади працюють виключно онлайн або просто закриваються,

– зауважила співзасновниця фонду savED Анна Пуцова.

І додала, що саме ремонт і облаштування укриттів дає можливість повернути доступ до безпечної дошкільної офлайн-освіти.

Наш фонд не вперше облаштовує підземні простори у дитячих садочках громад, Ми перетворюємо радянські підвали у нові та яскраві осередки для навчання та розвитку,

– заявила вона.

За даними МОН, загалом понад 150 тисяч дітей дошкільного віку в Україні (понад 21% серед усіх вихованців дитячих садочків) не можуть повноцінно або взагалі навчатися очно у закладах. Зокрема, серед них понад 81 тисяча дошкільнят мають виключно дистанційні заняття. На Миколаївщині понад третина дитячих садків (понад 130 закладів) наразі працюють у дистанційному форматі. Одна з причин – безпековий фактор та відсутність обладнаних укриттів у закладах освіти.

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