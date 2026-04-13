"Обливаний" чи "поливаний": як називати цей понеділок після Великодня
- Понеділок після Великодня називають як "Поливаний", так і "Обливаний", обидва терміни є рівнозначними в українській мові.
- Цей день супроводжується традиціями обливання водою, що символізує очищення та оздоровлення, і має язичницьке та християнське походження.
Українські великодні звичаї зберегли давні вірування про цілющу силу води. Саме тому другий день Великодня – Поливаний, чи все ж таки – Обливаний понеділок?
Як правильно називати понеділок після Великодня – "обливаний" чи "поливаний", розповідаємо з посиланням на проєкт "Справжні історії".
Як правильно – "поливаний" чи "обливаний" понеділок?
Усі ми чекали на Великдень, але молодь чи не найбільше чекає наступного дня – понеділка 13 квітня. Цей день теж наповнений традиціями, вважається святковим і має цікаву забаву, яка поширена на Заході України – обливатися водою.
Традиція обливання водою на Великодній понеділок сягає ще язичницьких часів. Для слов’ян вода була символом очищення й здоров’я, а згодом цей звичай увійшов і в християнську традицію. У цей день вона вважалася цілющою, тому обливання стало добрим побажанням – дарувати ближнім силу та міцне здоров’я.
Саме так і з'явилася назва "поливаний" чи "обливаний" понеділок. В українській мові є обидва слова, тому їх можна вважати рівнозначними.
Звичайно, це не всі назви, які ви можете прочитати чи зустріти у відеоблогах. Понеділок ще називають:
- Вливаний,
- Обливальний,
- Поливальний,
- Волочильний,
- Світлий.
Якщо з поливанням / обливанням зрозуміло, то назва "Волочильний" пов'язана з ще одним звичаєм – ходити цього дня в гості до родичів, кумів, друзів, сусідів, тобто – "волочитися". Йшли в гості з гостинцями і поверталися теж з дарами та частувалися.
Ну а назва "Світлий" – має релігійне підґрунтя. Весь тиждень після Великодня називають Світлою Седмицею. А понеділок розпочинає цей тиждень. Крім того, Біблія розповідає, що у понеділок, воскреснувши, Христос невпізнаним явився двом своїм засмученим учням і розділив із ними шлях до селища Еммаус біля Єрусалима, а згодом і вечерю.
Що ще символізує обливання?
Цього дня парубки та дівчата обливалися водою, і це можна було розцінити як залицяння чи симпатію. Раніше від обливання можна було "відкупитися" писанкою.
Навіть вважалося: що якщо дівчина залишалася цього дня не облитою, то вона нікому не цікава. Тому дівчата хотіли, щоб їх облили, бо це свідчило про серйозні наміри хлопця – обливали тільки ту, яка подобалася.
У деяких місцевостях обливали навіть господарські речі чи подвір’я, щоб очистити простір від усього злого.
Сьогодні це забава, у якій беруть участь і малий, і старий. Традиція має радше розважальний характер, але її коріння – у глибоких віруваннях про весняне очищення та оновлення.
І якщо ви гадаєте, що ця традиція збереглася десь у селах, то зовсім ні – у Львові та Івано-Франківську, кожен перехожий в центрі міста може бути облитий.
А ще цього дня можна долучитися до традиційних хороводів – веснянок та гаївок. Весело, цікаво і традиційно до забав можна долучитися у Шевченківському гаї у Львові.
Цей день, крім традицій, має і свої прикмети, за якими прогнозували літо:
- У Поливаний понеділок безвітряний день і синє небо – до дощу;
- Сонячно і безхмарно – літо видасться таким самим;
- Із самого ранку ллє дощ – літо теж буде дощовим;
- Птахи повернулися з вирію, але ще не співають – ще чекати морозів.
Сьогодні чудова сонячна погода, чому б не пообливатися водою для здоров'я та гарного настрою?