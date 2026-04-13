"Обливаний" чи "поливаний": як називати цей понеділок після Великодня

Українські великодні звичаї зберегли давні вірування про цілющу силу води. Саме тому другий день Великодня – Поливаний, чи все ж таки – Обливаний понеділок?

Як правильно називати понеділок після Великодня – "обливаний" чи "поливаний"

Дивіться також Пасха чи Великдень: як правильно називати свято українською

Як правильно – "поливаний" чи "обливаний" понеділок?

Усі ми чекали на Великдень, але молодь чи не найбільше чекає наступного дня – понеділка 13 квітня. Цей день теж наповнений традиціями, вважається святковим і має цікаву забаву, яка поширена на Заході України – обливатися водою.

Традиція обливання водою на Великодній понеділок сягає ще язичницьких часів. Для слов’ян вода була символом очищення й здоров’я, а згодом цей звичай увійшов і в християнську традицію. У цей день вона вважалася цілющою, тому обливання стало добрим побажанням – дарувати ближнім силу та міцне здоров’я.

Саме так і з'явилася назва "поливаний" чи "обливаний" понеділок. В українській мові є обидва слова, тому їх можна вважати рівнозначними.

Звичайно, це не всі назви, які ви можете прочитати чи зустріти у відеоблогах. Понеділок ще називають:

Вливаний,

Обливальний,

Поливальний,

Волочильний,

Світлий.

Якщо з поливанням / обливанням зрозуміло, то назва "Волочильний" пов'язана з ще одним звичаєм – ходити цього дня в гості до родичів, кумів, друзів, сусідів, тобто – "волочитися". Йшли в гості з гостинцями і поверталися теж з дарами та частувалися.

Ну а назва "Світлий" – має релігійне підґрунтя. Весь тиждень після Великодня називають Світлою Седмицею. А понеділок розпочинає цей тиждень. Крім того, Біблія розповідає, що у понеділок, воскреснувши, Христос невпізнаним явився двом своїм засмученим учням і розділив із ними шлях до селища Еммаус біля Єрусалима, а згодом і вечерю.

Що ще символізує обливання?

Цього дня парубки та дівчата обливалися водою, і це можна було розцінити як залицяння чи симпатію. Раніше від обливання можна було "відкупитися" писанкою.

Навіть вважалося: що якщо дівчина залишалася цього дня не облитою, то вона нікому не цікава. Тому дівчата хотіли, щоб їх облили, бо це свідчило про серйозні наміри хлопця – обливали тільки ту, яка подобалася.

У деяких місцевостях обливали навіть господарські речі чи подвір’я, щоб очистити простір від усього злого.

Сьогодні це забава, у якій беруть участь і малий, і старий. Традиція має радше розважальний характер, але її коріння – у глибоких віруваннях про весняне очищення та оновлення.

І якщо ви гадаєте, що ця традиція збереглася десь у селах, то зовсім ні – у Львові та Івано-Франківську, кожен перехожий в центрі міста може бути облитий.

А ще цього дня можна долучитися до традиційних хороводів – веснянок та гаївок. Весело, цікаво і традиційно до забав можна долучитися у Шевченківському гаї у Львові.

Цей день, крім традицій, має і свої прикмети, за якими прогнозували літо:

У Поливаний понеділок безвітряний день і синє небо – до дощу;

Сонячно і безхмарно – літо видасться таким самим;

Із самого ранку ллє дощ – літо теж буде дощовим;

Птахи повернулися з вирію, але ще не співають – ще чекати морозів.

Сьогодні чудова сонячна погода, чому б не пообливатися водою для здоров'я та гарного настрою?