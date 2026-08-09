"Найважливіше – безпека дітей": як працюватимуть дитсадки Одеси після російської атаки
Внаслідок масованої атаки Росії на Одесу 9 серпня у місті виникли перебої з водопостачанням та електроенергією. У зв'язку з цим може змінитись режим роботи дитячих садків.
Про це повідомив Департамент освіти та науки Одеської міськради.
Як працюватимуть заклади дошкільної освіти?
У дитячих садках Одеси режим роботи визначатимуть з урахуванням ситуації в кожному закладі. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За наявності в садочку водо- та електропостачання – він працюватиме у звичайному режимі.
Якщо ж закладу вдасться забезпечити належні умови для перебування дітей – працюватимуть чергові групи. Водночас у разі відсутності необхідних умов – освітній процес тимчасово відбуватиметься дистанційно.
Ситуація може змінюватися. Про режим роботи та організацію освітнього процесу батьків поінформують керівники закладів,
– додали у департаменті.
Освітяни зазначають, що пріоритетом для них є безпека дітей та належні умови для їхнього перебування у закладах дошкільної освіти.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одесу без електроенергії залишились 300 тисяч сімей. Станом на вечір 9 серпня третину вже заживили.
Крім того, у двох районах міста пошкоджено або частково зруйновано кілька житлових будинків та автомобілі. Постараждали 12 людей.