"Найважливіше – безпека дітей": як працюватимуть дитсадки Одеси після російської атаки

Внаслідок масованої атаки Росії на Одесу 9 серпня у місті виникли перебої з водопостачанням та електроенергією. У зв'язку з цим може змінитись режим роботи дитячих садків.

Про це повідомив Департамент освіти та науки Одеської міськради.

Як працюватимуть заклади дошкільної освіти?

У дитячих садках Одеси режим роботи визначатимуть з урахуванням ситуації в кожному закладі. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За наявності в садочку водо- та електропостачання – він працюватиме у звичайному режимі.

Якщо ж закладу вдасться забезпечити належні умови для перебування дітей – працюватимуть чергові групи. Водночас у разі відсутності необхідних умов – освітній процес тимчасово відбуватиметься дистанційно.

Ситуація може змінюватися. Про режим роботи та організацію освітнього процесу батьків поінформують керівники закладів,

– додали у департаменті.

Освітяни зазначають, що пріоритетом для них є безпека дітей та належні умови для їхнього перебування у закладах дошкільної освіти.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одесу без електроенергії залишились 300 тисяч сімей. Станом на вечір 9 серпня третину вже заживили.

Крім того, у двох районах міста пошкоджено або частково зруйновано кілька житлових будинків та автомобілі. Постараждали 12 людей.