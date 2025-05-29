Заступник Лісового назвав міста, у яких невдовзі відбудеться об'єднання вишів

В Україні триває укрупнення мережі закладів вищої освіти. Невдовзі ще у кількох містах нашої країни відбудеться об'єднання двох вишів у один ЗВО.

Про це у коментарі 24 Каналу у межах конференції "Освіта нової України" розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Мовиться про об'єднання ЗВО в Одесі, Умані та Кам'янці-Подільському.

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У яких містах відбудеться об'єднання вишів

Посадовець зазначив, що відповідні проєкти розпорядження щодо об'єднання окремих вишів перебувають на фінальній стадії погодження у Кабміні.

У двох відносно малих українських містах у нас є по два університети – це Кам'янець-Подільський і Умань. Із цих двох університетів у кожному місті ми будемо робити один потужний університет,

– повідомив Винницький.

Зазначимо, що раніше повідомляли про наміри об'єднати два заклади вищої освіти у місті: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка та Подільський державний університет.

Щодо Умані – раніше зазначали, що Уманський національний університет садівництва та Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини можуть стати одним закладом освіти.

У нас також в Одесі є два морські університети – і ми будемо зараз об'єднувати їх в один потужний морський університет,

– додав Винницький.

До слова, ректор НУ "Одеська морська академія" Михайло Міюсов недавно заявляв, що НУ "Одеська морська академія" та Одеський національний морський університет можуть об'єднати в один ЗВО.

Щодо інших – це вже буде видно після вступної кампанії,

– резюмував заступник міністра освіти і науки.

Раніше Михайло Винницький розповідав, що в Україні упродовж наступних 3 – 5 років має відбутися укрупнення мережі ЗВО. Це вимога євроінтеграції нашої країни. І додав, що торік зі структури МОН скоротили 10 вишів. Цьогоріч планують ще 10 ЗВО. До 2030 року має залишитися близько 100 вишів.