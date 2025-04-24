Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У МОН зазначають, що реорганізація є частиною загальної політики реорганізації державних наукових установ МОН України.

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У відомстві також наголосили, що реорганізація спрямована на поліпшення якості управління, збільшення спроможностей дослідницьких колективів, які працюють в НДІ системи МОН.

Об'єднання дасть змогу ефективніше використовувати наявні ресурси й посилити потенціал прикладної науки в умовах війни та глобальної технологічної конкуренції,

– зазначили у МОН.

Відповідно до рішення уряду та подальших розпорядчих документів, Інститут має зберегти наявне фінансування, тобто кошти, майно і дослідницькі колективи, зокрема з тією частиною ресурсів, яку він отримував від НАН України.

У МОН переконують, що це рішення сприятиме ефективнішому функціонуванню наукових установ, розвитку інноваційних досліджень та створенню нових можливостей для українських науковців.

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