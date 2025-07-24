Укрупнені виші отримали мільйони доларів на модернізацію

В Україні триває укрупнення мережі вишів. Державним ЗВО вже доступно 13 мільйонів доларів США на оновлення дослідницької та освітньої бази.

Мовиться про сучасні лабораторні комплекси, високоточні наукові прилади, інженерне дослідницьке обладнання та енергетичні установки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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На що скерують кошти?

Нове обладнання вже встановили й використовують у навчальному процесі та дослідженнях або ж воно перебуває на етапі закупівлі чи встановлення.

Інвестиції в матеріальну базу університетів – це підготовка наступного покоління українських інженерів, технологів, науковців. Завдяки сучасному навчальному та дослідницькому обладнанню ми підсилюємо здатність університетів готувати спеціалістів для відбудови та розвитку країни,

– наголошують у МОН.

На сьогодні укрупнені виші визначилися майже з понад 100 позиціями наукового й навчального обладнання, яке потрібно для модернізації матеріально-технічної бази.

Уже встановили та ввели в експлуатацію обладнання на 2 мільйони доларів США. Лабораторне обладнання на 11 мільйонів доларів – на етапі закупівлі чи постачання.

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Яке обладнання отримали виші?

Так, сканувальний електронний мікроскоп з енергодисперсійним спектрометром з'явився в Національному університеті "Львівська політехніка".

Лабораторія робототехніки тепер працює в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

Лабораторія автоматизованих систем технологічного обладнання функціонує в Харківському національному університеті імені Каразіна.

ІЧ-Фур'є-спектрометр із мікроскопом передали Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова.