В Україні реорганізують ще один заклад вищої освіти
- Уряд України вирішив реорганізувати Інститут проблем штучного інтелекту.
- Його приєднають його до Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.
Уряд України погодив рішення про реорганізацію Інституту проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. ЗВО приєднають до Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У МОН зазначають, що реорганізація є частиною загальної політики реорганізації державних наукових установ МОН України.
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У відомстві також наголосили, що реорганізація спрямована на поліпшення якості управління, збільшення спроможностей дослідницьких колективів, які працюють в НДІ системи МОН.
Об'єднання дасть змогу ефективніше використовувати наявні ресурси й посилити потенціал прикладної науки в умовах війни та глобальної технологічної конкуренції,
– зазначили у МОН.
Відповідно до рішення уряду та подальших розпорядчих документів, Інститут має зберегти наявне фінансування, тобто кошти, майно і дослідницькі колективи, зокрема з тією частиною ресурсів, яку він отримував від НАН України.
У МОН переконують, що це рішення сприятиме ефективнішому функціонуванню наукових установ, розвитку інноваційних досліджень та створенню нових можливостей для українських науковців.
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В Україні триває модернізація мережі вишів
- В Україні триває оптимізація мережі закладів вищої освіти. За рік її скоротили на десять університетів.
- У МОН кажуть: поставили ціль – 100 державних університетів до вступу у Європейський Союз.
- Загалом в Україні працюють близько 150 університетів, з яких 120 перебувають у системі Міносвіти.
- Торік ця цифра сягала близько 160 університетів.