Лісовий назвав ключовий критерій оптимізації мережі вишів
- Міністр освіти Оксен Лісовий зазначив, що основним критерієм оптимізації мережі університетів є демографічна ситуація в регіоні.
- В Україні триває модернізація мережі закладів вищої освіти, зокрема зменшення кількості вишів та покращення їхньої якості.
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий назвав основний критерій оптимізації мережі університетів. Це демографічна ситуація в регіоні.
Про це посадовець сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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Який основний критерій оптимізації мережі ЗВО
Посадовець зауважив: МОН усвідомлює, яка буде демографічна динаміка в Україні.
Ми розуміємо кількість вступників на 17 років наперед, ми розуміємо традиційно, який вступ до місцевих університетів забезпечується локально тими випускниками шкіл, які навчаються в регіоні, скільки з них їдуть до великих центрів, до Києва, до Львова, до Дніпра або їхало до Харкова. І ми розуміємо, який повинен бути університет з точки зору повноцінного академічного середовища, тобто який контингент студентів повинен бути в університеті,
– заявив Лісовий.
Міністр зазначив, що МОН не нав'язує університетам рішення щодо того, як і хто з них буде об'єднуватися, а пропонує їм самостійно вирішувати після розгляду ситуації.
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В Україні триває процес укрупнення мережі вишів
- В Україні триває модернізація мережі закладів вищої освіти.
- У МОН зазначали, що вона передбачає не лише зменшення кількості вишів, а й покращення їхньої якості.
- МОН також раніше заявляли, що відомство має намір залишити в Україні приблизно 100 вишів, які підпорядковані відомству.
- У 2024 році в Україні відбулося 9 об'єднань закладів вищої освіти.
- Цьогоріч очікують ще на 7-8 об'єднань, уточнили у Раді.