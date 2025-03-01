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Освіта Освіта в Україні Лісовий назвав ключовий критерій оптимізації мережі вишів
1 березня, 16:47
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Лісовий назвав ключовий критерій оптимізації мережі вишів

Марія Волошин
Основні тези
  • Міністр освіти Оксен Лісовий зазначив, що основним критерієм оптимізації мережі університетів є демографічна ситуація в регіоні.
  • В Україні триває модернізація мережі закладів вищої освіти, зокрема зменшення кількості вишів та покращення їхньої якості.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий назвав основний критерій оптимізації мережі університетів. Це демографічна ситуація в регіоні.

Про це посадовець сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Який основний критерій оптимізації мережі ЗВО

Посадовець зауважив: МОН усвідомлює, яка буде демографічна динаміка в Україні. 

Ми розуміємо кількість вступників на 17 років наперед, ми розуміємо традиційно, який вступ до місцевих університетів забезпечується локально тими випускниками шкіл, які навчаються в регіоні, скільки з них їдуть до великих центрів, до Києва, до Львова, до Дніпра або їхало до Харкова. І ми розуміємо, який повинен бути університет з точки зору повноцінного академічного середовища, тобто який контингент студентів повинен бути в університеті,
– заявив Лісовий.

Міністр зазначив, що МОН не нав'язує університетам рішення щодо того, як і хто з них буде об'єднуватися, а пропонує їм самостійно вирішувати після розгляду ситуації.

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В Україні триває процес укрупнення мережі вишів

  • В Україні триває модернізація мережі закладів вищої освіти.
  • У МОН зазначали, що вона передбачає не лише зменшення кількості вишів, а й покращення їхньої якості.
  • МОН також раніше заявляли, що відомство має намір залишити в Україні приблизно 100 вишів, які підпорядковані відомству.
  • У 2024 році в Україні відбулося 9 об'єднань закладів вищої освіти.
  • Цьогоріч очікують ще на 7-8 об'єднань, уточнили у Раді. 