Лісовий назвав ключовий критерій оптимізації мережі вишів

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий назвав основний критерій оптимізації мережі університетів. Це демографічна ситуація в регіоні.

Про це посадовець сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Який основний критерій оптимізації мережі ЗВО

Посадовець зауважив: МОН усвідомлює, яка буде демографічна динаміка в Україні.

Ми розуміємо кількість вступників на 17 років наперед, ми розуміємо традиційно, який вступ до місцевих університетів забезпечується локально тими випускниками шкіл, які навчаються в регіоні, скільки з них їдуть до великих центрів, до Києва, до Львова, до Дніпра або їхало до Харкова. І ми розуміємо, який повинен бути університет з точки зору повноцінного академічного середовища, тобто який контингент студентів повинен бути в університеті,

– заявив Лісовий.

Міністр зазначив, що МОН не нав'язує університетам рішення щодо того, як і хто з них буде об'єднуватися, а пропонує їм самостійно вирішувати після розгляду ситуації.

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