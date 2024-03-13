У Львові об'єднають кілька вишів

Міносвіти України має намір об'єднати кілька вищих навчальних закладів у Львові. Уже триває процес приєднання Академії друкарства до Львівської політехніки.

Ще у двох вишах тривають аудиторські перевірки. Деталі розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

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Кілька вишів у Львові об'єднають

Посадовець розповів, що Академію друкарства приєднають до багатогалузевого технічного навчального закладу – Львівської політехніки. Там формують окремий підрозділ, який так і називається: Українська академія друкарства. У ньому забезпечать усі специфічні наукові програми й наукові школи, що стосуються саме поліграфії, друкарства та іміджевої складової.

Ті програми, які дублюються, – комп'ютерні науки, менеджмент тощо, гармонізуються зі схожими, але якіснішими програмами Львівської політехніки. В об'єднаному виші галузевий заклад залишається як підрозділ зі своєю галузевою специфікою,

– зазначив Винницький.

Міносвіти, за його словами, також розглядає можливість об'єднання ще двох львівських вишів: Університету ветеринарної медицини та біотехнологій і Університету природокористування. Там тривають аудиторські перевірки. За словами посадовця, контракти ректорів цих вишів завершилися, а вони дуже довго перебували на посадах.

В Україні триває процес об'єднання ЗВО

Раніше в Міносвіти анонсували модернізацію мережі ЗВО в Україні.

Так, у нашій державі мають намір не лише скоротити кількість вишів шляхом їх об'єднання, але й покращити якість освіти.

МОН уже презентувало ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти та очікує пропозицій у відповідь.