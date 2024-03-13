Еще в двух вузах продолжаются аудиторские проверки. Детали рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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Несколько вузов во Львове объединят

Чиновник рассказал, что Академию книгопечатания присоединят к многоотраслевому техническому учебному заведению – Львовской политехнике. Там формируют отдельное подразделение, который так и называется: Украинская академия книгопечатания. В нем обеспечат все специфические научные программы и научные школы, касающиеся именно полиграфии, книгопечатания и имиджевой составляющей.

Те программы, которые дублируются, – компьютерные науки, менеджмент и т.д., гармонизируются с похожими, но качественными программами Львовской политехники. В объединенном вузе отраслевое заведение остается как подразделение со своей отраслевой спецификой,

– отметил Винницкий.

Минобразования, по его словам, также рассматривает возможность объединения еще двух львовских вузов: Университета ветеринарной медицины и биотехнологий и Университета природопользования. Там продолжаются аудиторские проверки. По словам чиновника, контракты ректоров этих вузов завершились, а они очень долго находились на должностях.

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В Украине продолжается процесс объединения ЗВО