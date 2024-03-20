Міносвіти призупиняє модернізацію мережі вишів

Міносвіти України призупиняє процес модернізації мережі університетів у нашій державі. Її не проводитимуть протягом вступної кампанії.

У МОН нагадали, що 14 березня стартувала реєстрація на національний мультитест. Триватиме вона до 11 квітня включно.

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Міносвіти призупиняє модернізацію мережі ЗВО

Основна сесія НМТ у 2024 році відбудеться протягом 14 травня – 25 червня. Після цього стартує активна фаза вступної кампанії 2024. У МОН кажуть, що розуміють те, що і вступники, і заклади освіти вже активно готуються до вступу.

Тож у зв'язку з цим МОН ухвалило рішення у цей період не пропонувати на розгляд КМУ зміни у мережі ЗВО, крім тих, що вже перебувають на погодженні у ЦОВВ,

– наголосили у міністерстві.

Мовиться про три проєкти розпорядження, що стосуються об'єднань ЗВО у Львові, Кривому Розі та Дніпрі.

Впродовж наступних місяців продовжимо консультації зі стейкхолдерами, аби у підсумку розробити ефективні стратегії розвитку як окремих обʼєднаних університетів, так і мережі ЗВО загалом,

– додали у відомстві.

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Що відомо про процес об'єднання ЗВО в Україні