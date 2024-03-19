Так, під час реєстрації на НМТ-2024 необхідно в е-кабінеті окремо завантажити тільки документ про освіту. Натомість усі особисті дані про учасника НМТ будуть внесені до системи автоматично.

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Як зареєструватися на НМТ через Дію

Таке автоматичне внесення вступниками особистих даних не потребує їхнього підтвердження. Так, абітурієнтові не треба завантажувати копії документів, які підтверджують внесені ним особисті дані.

Також регіональному центру оцінювання якості освіти не потрібно буде витрачати додатковий час на верифікацію особистих даних, що пришвидшить процедуру реєстрації.

Якісна профільна освіта за передовими матеріалами – ключ до високооплачуваної роботи у майбутньому. Дистанційний коледж OPTIMA запрошує на безоплатний вебінар, де директорка Діана Лозинська розповість про актуальні спеціальності та унікальні можливості навчання. Зустріч відбудеться 2 квітня о 19:00. Реєстрація – за посиланням.

Стартувала реєстрація на НМТ-2024