Так, при регистрации на НМТ-2024 необходимо в е-кабинете отдельно загрузить только документ об образовании. Зато все личные данные об участнике НМТ будут внесены в систему автоматически.

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Как зарегистрироваться на НМТ через Дию

Такое автоматическое внесение абитуриентами личных данных не требует их подтверждения. Так, абитуриенту не надо загружать копии документов, которые подтверждают внесенные им личные данные.

Также региональному центру оценивания качества образования не нужно будет тратить дополнительное время на верификацию личных данных, что ускорит процедуру регистрации.

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Стартовала регистрация на НМТ-2024