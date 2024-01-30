До кінця лютого в Україні об'єднають декілька вишів

До кінця лютого в Україні мають втілити в життя об'єднання 5-6 університетів. Це передбачає модернізаця мережі вищої освіти.

Про це в етері Суспільного заявив заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький. Мовиться про приєднання слабких ЗВО до потужніших.

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В Україні невдовзі об'єднають декілька вишів

Посадовець каже, що в окремих ЗВО на сьогодні склалася кризова ситуація, тому треба врятувати студентів та викладачів. Більшість вишів, які приєднають до інших, є галузевими закладами освіти, але де-факто давно втратили свою галузевість.

Минулого тижня відбулося приєднання Одеського державного екологічного університету до Одеського національного університету імені Мечнікова. На жаль, Одеський екологічний університет давно вже перестав бути екологічним. Там викладається і право, і багато інших спеціальностей. І викладання цих спеціальностей не відповідає необхідній якості за відповідними критеріями,

– заявив заступник міністра.

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Які зміни чекають на студентів

І додав, що викладачі після приєднання не втратять роботу. Студенти ж і далі вчитимуться на тих програмах і за тими ж умовами, що й раніше.

Також Винницький повідомив, що збережуть бюджетні місця, а ціну контракту не змінюватимуть. Все ж гармонізація навчальних програм вишів вимагатиме 1 – 1,5 року.

Студенти, які колись вступили до найслабшого вишу, отримають можливість закінчити більш престижний університет,

– вважає заступник Лісового.

Також Світовий банк надаватиме об'єднаним вишам на закупівлю навчально-наукового обладнання 1 – 1,5 мільйона доларів.

Винницький зазначив, що так в Україні не лише оптимізують мережу, а й модернізують та вкладуть непогані гроші в об'єднані виші.