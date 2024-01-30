Об этом в эфире Суспильного заявил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. Речь идет о присоединении слабых ЗВО к более мощным.

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В Украине вскоре объединят несколько вузов

Чиновник говорит, что у отдельных ЗВО сегодня сложилась кризисная ситуация, поэтому нужно спасти студентов и преподавателей. Большинство вузов присоединяющих к другим являются отраслевыми учебными заведениями, но де-факто давно потеряли свою отрасль.

На прошлой неделе состоялось присоединение Одесского государственного экологического университета к Одесскому национальному университету имени Мечникова. К сожалению Одесский экологический университет давно уже не является экологическим. Там преподается, и право и многие другие специальности. И преподавание этих специальностей не отвечает необходимому качеству по соответствующим критериям, –

заявил замминистра.

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Какие изменения ждут студентов

И добавил, что преподаватели после присоединения не потеряют работу. Студенты же будут и дальше учиться на тех программах и по тем же условиям, что и раньше.

Также Винницкий сообщил, что сохранят бюджетные места, а цену контракта не будут менять. Все же гармонизация учебных программ вузов потребует 1 – 1,5 лет.

Студенты, которые когда-то поступили в самый слабый вуз, получат возможность окончить более престижный университет, –

считает заместитель Лисового.

Также Всемирный банк будет предоставлять объединенным вузам на закупку учебно-научного оборудования 1 – 1,5 миллионов долларов.

Винницкий отметил, что так в Украине не только оптимизируют сеть, но и модернизируют и вкладывают неплохие деньги в объединенные вузы.