В Одесі об'єднають два виші

В Одесі планують створити єдиний заклад вищої морської освіти. Він може з'явитися на базі двох чинних.

Мовиться про НУ "Одеська морська академія" та Одеський національний морський університет. Про це повідомив ректор НУ "Одеська морська академія" Михайло Міюсов у Facebook, зазначає 24 Канал.

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В Одесі планують створити єдиний заклад вищої морської освіти

Таке рішення ухвалили у результаті зустрічі заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького та членів ректоратів Національного університету "Одеська морська академія" та Одеського національного морського університету щодо оптимізації мережі закладів вищої морської освіти України. Зустріч відбулася у НУ "Одеська морська академія".

Учасники також обговорили механізми, терміни об'єднання вишів, визначення керівних органів учасників об'єднання, а також інші важливі для життєдіяльності обох університетів організаційні заходи.

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В Україні триває модернізація мережі вишів