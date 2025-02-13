Ківалов позбудеться посади: Одеську юридичну академію реорганізовують
- Уряд ухвалив рішення про приєднання Національного університету "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені Мечникова.
- Сергій Ківалов втратить посаду президента академії внаслідок реорганізації.
- На студентів таке рішення уряду негативно не вплине, обіцяють у МОН.
В Україні триває модернізація мережі закладів вищої освіти. Уряд ухвалив рішення про приєднання Національного університету "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені Мечникова.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві уточнили, що реорганізація не вплине негативно на студентів.
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В Одесі об'єднають два виші
Перехід програм до Одеського національного університету імені Мечникова відбудеться поступово впродовж 2025 року.
Здобувачі освіти, які навчаються в НУ "Одеська юридична академія" та її структурних підрозділах, продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування (зберігаються бюджетні місця, вартість контрактів залишається незмінною),
– уточнили у МОН.
Для передання майна й узгодження штатного розпису нового укрупненого вишу створять комісію з реорганізації на чолі з ректором Одеського національного університету імені Мечникова.
Права науково-педагогічних працівників двох закладів захистили під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів. Тож Сергій Ківалов втратить посаду президента академії,
– розповіли у відомстві.
І нагадали, що основною причиною перегляду мережі закладів вищої освіти є демографічна ситуація, адже впродовж останніх років кількість студентів зменшилася.
- Раніше очільник МОН України Оксен Лісовий зазначав, що Міністерство освіти і науки України розробило план оптимізації мережі закладів вищої освіти. Але наразі наміру оприлюднювати його не має, бо він доволі жорсткий і багатьом не сподобається.