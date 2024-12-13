"Рекордна кількість": скільки об'єднань вишів відбулось в Україні за останній рік

За останній рік в Україні Міністерство освіти і науки змогло здійснити 8 об'єднань вишів. Незабаром буде 9.

Це рекордна кількість. Але процес йде повільно. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницький в інтерв'ю Українському Радіо.

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Скільки вишів об'єднали в Україні за рік

Посадовець зазначив, що на сьогодні у статистиці МОН є 91 приватний заклад вищої освіти. Здебільшого це не надто конкурентні ЗВО.

Так, ми маємо такі заклади як УКУ, Київська школа економіки, університет Короля Данила в Івано-Франківську, в Дніпрі імені Альфреда Нобеля. І от я назвав 5 вишів, які насправді приватної форми власності, до яких, я так скажу, мені було б не соромно, якби мої діти пішли. А в інших випадках, на жаль, це ті заклади вищої освіти, які забирають студентів, які не спроможні за балами вступати в державні заклади,

– зауважив він.

Але, за словами заступника Лісового, МОН не має можливості перекривати освітній бізнес.

Маємо розуміти, що піраміда якості в університетах приватної сфери, на жаль, достатньо стрімка. Є такі, які є абсолютно конкурентні маленькі заклади і є такі, які, фактично, задовольняють попит на дипломи. Ми дуже надіємося і працюємо над тим, щоб ці приватні заклади себе покращили, щоб працювали над якістю,

– додав він.

Посадовець також повідомив, що у кожен університет, який зараз проходить об'єднання, інвестують 1,5 мільйона доларів в наукове навчальне обладнання. Це з грошей від Світового банку.

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