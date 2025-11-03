"Багато стикнеться з дуже великою проблемою": як триває процес об'єднання вишів в Україні

Процес укрупнення університетів в Україні не припиняли. У мережі Міністерства освіти і науки України зараз є понад 120 вишів.

Є ще ЗВО міністерств культури, внутрішніх справ, Міноборони, охорони здоров'я. Про це розповів заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна, інформує 24 Канал.

Дивіться також В Україні об'єднали ще два виші

Як триває модернізація мережі вишів?

Посадовець каже, що фінансовий ресурс – обмежений, тому його треба не розмивати у межах мережі, а стимулювати розвиток ефективних вишів. Щоб вони створили у своїх громадах осередки, які будуть точками розвитку для цих територій.

Зараз відбувається реорганізація закладів в Кам'янці-Подільському та Умані. Є міста, де населення 20 – 30 тисяч, а там – декілька закладів вищої освіти. Ми розуміємо, що ця мережа неефективна щодо кількості. Щоб ефективно розпоряджатися ресурсом і передбачати кошти на розвиток, оптимізація необхідна,

– каже заступник міністра.

Він також розповів, що після 2022 року в Україні є 30 переміщених університетів. Вони розпорошені по різних містах.

Багато з них стикнеться з дуже великою проблемою – нестачею фінансування, щоб виплатити заробітні плати, бо у межах вступної кампанії цього року вони набрали дуже символічну кількість абітурієнтів, і за формулою, їхнє фінансування за рахунок держави може зменшитись,

– повідомив Трофименко.

І додав, що врятувати свій університет, колектив, команду і наукові школи, студентів ректор може завдяки об'єднанню з іншим вишем.

Дивіться також Укрупнені виші отримали мільйони доларів на модернізацію

Які переваги отримують об'єднані виші?

Університети, які реорганізовувались протягом останнього року, за словами посадовця, отримали підтримку від Світового банку – інвестиції в обладнання на дослідження на 1,5 мільйона доларів.

Вони отримують доступ до фінансування, і вже понад 13 мільйонів – в процесі залучення, проходять всі потрібні для цього процедури. І вони отримують обладнання, яке існує в найкращих університетах, лабораторіях Європи. Ми так стимулюємо такі процеси. Бо таке обладнання – дуже потужний поштовх для української науки,

– каже заступник Лісового.

І додає, що хоче, аби перш за все таке об'єднання ініціювали самі виші, регіони та міста.

Дивіться також Федоров оцінив роботу МОН і заявив про трансформацію відомства

Як триває процес об'єднання вишів?