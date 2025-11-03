"Багато стикнеться з дуже великою проблемою": як триває процес об'єднання вишів в Україні
- Процес укрупнення університетів в Україні продовжується.
- Зараз в мережі Міністерства освіти і науки є понад 120 вишів, деякі з них проходять реорганізацію.
- Університети, які об'єднуються, отримують підтримку від Світового банку, зокрема інвестиції в обладнання для досліджень, що стимулює розвиток української науки.
Процес укрупнення університетів в Україні не припиняли. У мережі Міністерства освіти і науки України зараз є понад 120 вишів.
Є ще ЗВО міністерств культури, внутрішніх справ, Міноборони, охорони здоров'я. Про це розповів заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна, інформує 24 Канал.
Як триває модернізація мережі вишів?
Посадовець каже, що фінансовий ресурс – обмежений, тому його треба не розмивати у межах мережі, а стимулювати розвиток ефективних вишів. Щоб вони створили у своїх громадах осередки, які будуть точками розвитку для цих територій.
Зараз відбувається реорганізація закладів в Кам'янці-Подільському та Умані. Є міста, де населення 20 – 30 тисяч, а там – декілька закладів вищої освіти. Ми розуміємо, що ця мережа неефективна щодо кількості. Щоб ефективно розпоряджатися ресурсом і передбачати кошти на розвиток, оптимізація необхідна,
– каже заступник міністра.
Він також розповів, що після 2022 року в Україні є 30 переміщених університетів. Вони розпорошені по різних містах.
Багато з них стикнеться з дуже великою проблемою – нестачею фінансування, щоб виплатити заробітні плати, бо у межах вступної кампанії цього року вони набрали дуже символічну кількість абітурієнтів, і за формулою, їхнє фінансування за рахунок держави може зменшитись,
– повідомив Трофименко.
І додав, що врятувати свій університет, колектив, команду і наукові школи, студентів ректор може завдяки об'єднанню з іншим вишем.
Які переваги отримують об'єднані виші?
Університети, які реорганізовувались протягом останнього року, за словами посадовця, отримали підтримку від Світового банку – інвестиції в обладнання на дослідження на 1,5 мільйона доларів.
Вони отримують доступ до фінансування, і вже понад 13 мільйонів – в процесі залучення, проходять всі потрібні для цього процедури. І вони отримують обладнання, яке існує в найкращих університетах, лабораторіях Європи. Ми так стимулюємо такі процеси. Бо таке обладнання – дуже потужний поштовх для української науки,
– каже заступник Лісового.
І додає, що хоче, аби перш за все таке об'єднання ініціювали самі виші, регіони та міста.
Як триває процес об'єднання вишів?
Ексзаступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, який відповідав за напрям вищої освіти, розповідав, що торік зі структури МОН вже скоротили 10 вишів.
Цьогоріч планували також скоротити 10 закладів вищої освіти.
Загалом планували дійти до 100 закладів у мережі МОН до 2030 року.
Винницький розповідав, що те, який виш до якого приєднають – вирішують індивідуально.