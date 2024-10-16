У який областях України більшість шкіл працює офлайн: рейтинг МОН

З початку цього навчального року в Україні збільшилась кількість учнів, які навчаються очно. Приріст становить 17,8%.

Про це вказано у відповіді Міністерства освіти та науки України на офіційний запит видання "Телеграф". Зауважимо, що влітку 2024 року МОН запустило інформаційну кампанію щодо реалізації масштабної ініціативи з повернення учнів за парти "Школа офлайн".

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Скільки учнів здобувають освіту офлайн

У МОН вважають, що учні повинні мати безпечне середовище для навчання та спілкування з однолітками. Для цього у закладах освіти ремонтують та будують укриття, зводять підземні школи та закуповують автобуси для підвозу дітей.

На повну програма запрацює з 1 вересня 2025 року. Але у МОН вже констатують тенденцію до збільшення кількості учнів, що відвідують школи.

У порівнянні з кінцем минулого навчального року у цьому додатково почали вчитися очно 311 097 школярів, або 17,8% (на кінець 2023/2024 навчального року було 1 739 035 учнів, на початок 2024/2025 навчального року стало 2 050 132 учнів),

– інформують у відомстві.

Учні, які обрали дистанційне навчання, стало менше на 102 302 особи (на кінець 2023/2024 навчального року було 602 202 учнів, на початок 2024/2025 навчального року стало 499 900 учнів). Також менше дітей – на 145 992 (на кінець 2023/2024 навчального року було – 869 226 учнів, на початок 2024/2025 навчального року стало 723 234 учнів) – обрали змішаний формат, тобто чергування дистанційного й очного навчання, додали у МОН.

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У яких регіонах найбільше шкіл працюють офлайн

У МОН при цьому назвали регіони, в яких більшість шкіл працює офлайн. Рейтинг такий (включно з Києвом):

Львівська (1052 закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) із 1076, або 97,7%).

Закарпатська (546 ЗЗСО із 565, або 96,6%).

Івано-Франківська (496 ЗЗСО із 548, або 90,5%).

Вінницька (536 ЗЗСО із 607, або 88,3%).

Хмельницька (462 ЗЗСО із 523, або 88,3%).

Київ (492 ЗЗСО із 581, або 84,6%).

Чернівецька (283 ЗЗСО із 337, або 83,9%).

Тернопільська (462 ЗЗСО із 556, або 83%).

Черкаська (356 ЗЗСО із 437, або 81,4%).

Основна умова для роботи шкіл очно – наявність укриття.



В яких областях найбільше шкіл працює офлайн / МОН

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