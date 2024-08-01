У школах з вересня працюватиме 2 тисячі інспекторів Служби освітньої безпеки
Джерело:Національна поліція України
В Україні завершили підготовку інспекторів Служби освітньої безпеки. Вони пройшли спеціалізоване навчання та працюватимуть у школах вже з нового навчального року.
Проєкт зі створення безпечного середовища до кінця року охопить до 2 тисяч шкіл нашої держави. У Нацполіції зазначають, що інспектори, більшість з яких – жінки, здобули ключові навички, необхідні для забезпечення належного рівня безпеки в школах.
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У школах працюватимуть інспектори безпеки
Під час навчання поліцейські вивчили теорію та відпрацювали її на практиці.
Офіцери Служби освітньої безпеки мають з'явитися у школах вже у серпні та виконуватимуть три основні функції:
- правоохоронну;
- наставницьку;
- просвітницьку.
Поліцейські служби освітньої безпеки слідкуватимуть за безпекою учасників освітнього процесу, комунікуватимуть з екстреними службами, припинятимуть правопорушення та контролюватимуть перепускний режим.
Також вони спілкуватимуться з учнями щодо запобігання вживання алкоголю, тютюнових виробів та наркотиків, попередження булінгу, кібергігієни.
Поліцейські також повинні бути наставниками, які мотивуватимуть дітей до активної життєвої позиції, навчатимуть шкільні громади, як діяти у разі небезпеки. Водночас офіцер Служби освітньої безпеки має сприяти національно-патріотичному вихованню української молоді. У разі надзвичайної ситуації чи загрози офіцери мають забезпечити евакуацію усіх учасників освітнього процесу.
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