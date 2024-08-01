Проект по созданию безопасной среды до конца года охватит до 2 тысяч школ нашего государства. В Нацполиции отмечают, что инспекторы, большинство из которых – женщины, получили ключевые навыки, необходимые для обеспечения надлежащего уровня безопасности в школах.
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В школах будут работать инспекторы безопасности
Во время обучения полицейские изучили теорию и отработали ее на практике.
Офицеры Службы образовательной безопасности должны появиться в школах уже в августе и будут выполнять три основные функции:
- правоохранительную;
- наставническую;
- просветительскую.
Полицейские службы образовательной безопасности будут следить за безопасностью участников образовательного процесса, коммуницировать с экстренными службами, пресекать правонарушения и контролировать пропускной режим.
Также они будут общаться с учениками по предотвращению употребления алкоголя, табачных изделий и наркотиков, предупреждения буллинга, кибергигиены.
Полицейские также должны быть наставниками, которые будут мотивировать детей к активной жизненной позиции, учить школьные общины, как действовать в случае опасности.
В то же время офицер Службы образовательной безопасности должен способствовать национально-патриотическому воспитанию украинской молодежи.
В случае чрезвычайной ситуации или угрозы офицеры должны обеспечить эвакуацию всех участников образовательного процесса.
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