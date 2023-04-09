Оксен Лісовий зробив потужну заяву про українську мову та російськомовних

Людина є патріотом тієї країни, мовою якої вона розмовляє зі своїми дітьми. Так чинять люди, які хочуть успіху для своїх дітей.

Так вважає очільник Міносвіти Оксен Лісовий. Він також зізнався, що безмірно радіє, коли чує, як російськомовні люди спілкуються з власними дітьми українською.

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Міністр подякував усім тим російськомовним, які перейшли на українську. При цьому закликав формувати навколо своїх дітей українськомовне середовище – мультфільми, кіно, книги, коло спілкування, контент у мережі.

На його думку, так чинять люди, які хочуть успіху для своїх дітей. Так чинять люди, які вірять у власну спроможність привести до успіху свою країну.

Маніпуляції навколо мови – це ніщо інше, як лицемірство. І мені вкрай складно лишатися щодо цього байдужим,

– наголосив Лісовий.

Якщо хтось, викладаючи українською, на перерві переходить на російську, – він чи вона насправді демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави, додав очільник МОН.

Я прошу всіх припинити таку практику. Якщо російськомовні батьки спроможні перейти на українську з дітьми, то чому система освіти не здатна підтримати їх українськомовністю середовища?,

– переконаний міністр.

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