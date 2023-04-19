"Більше ніхто не впорається": Лісовий назвав серйозний виклик для української освіти

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий назвав завдання, які є викликами для української освіти. Одним із таких він вважає повернення людей, які тривалий час перебувають на тимчасово окупованих територіях, в український світ.

І це, на його думку, завдання саме для освіти. Про це міністр розповів під час конференції "Як забезпечити якість освітнього процесу?" в Києві 19 квітня.

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Очільник МОН наголосив, що зараз в Україні прогнозують дефіцит у кілька мільйонів людей. І ця проблема потребуватиме вирішення.

Навіть за умови, що освіта зробить усе можливе для того, щоб повернути наших людей із-за кордону, для того, щоб повернути наших людей, які тривалий час перебувають в окупації на тимчасово окупованих територіях, в український світ. Це ще один із викликів. Це виклик саме для освіти, більше ніхто з цим викликом не впорається",

– акцентував міністр.

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