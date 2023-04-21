"Щодня боремося": Лісовий розповів, які завдання – у центрі уваги Міносвіти

21 квітня 2023, 12:19
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Оксен Лісовий

Дитина, її життя, безпека і доступ до освіти перебувають у центрі уваги Міносвіти. Усе тому, що діти є важливими агентами змін та побудови майбутнього.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Він з європейськими колегами обговорив у Києві виклики у сфері захисту прав українських дітей і посилення співпраці між державами-членами ЄС, інституціями ЄС та Україною у соціальній сфері.

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Лісовий розповів, які завдання – у центрі уваги МОН

Очільник МОН зазначив, що ключовими напрямами співпраці будуть такі: 

  • розвиток системи підтримки сімей, що опинилися під загрозою соціальної ізоляції;
  • реформування напряму альтернативної опіки в Україні, зокрема з розробленням рішень щодо сімейної опіки для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, та дітей, які потребують фостерної опіки;
  • розвиток інклюзивного навчання та підтримка дітей з особливими освітніми потребами.

Нині ми прагнемо європейської інтеграції і щодня боремося за важливі для нас цінності – загальнолюдські та європейські,
– наголосив міністр.

Також під час зустрічі посадовці акцентували на темі незаконного переміщення та утримання українських дітей на тимчасово окупованих територіях України та їхній депортації у Росію.

Лісовий наголосив, що МОН зробить усе, щоб ці діти продовжили навчання у сфері української освіти. 

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  • Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
  • Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
  • Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
  • Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
  • Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.
Автор: Марія Волошин