У НАЗЯВО розповіли про перевірку дисертації Лісового після його відмови від наукового ступеня

У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти продовжують перевіряти на плагіат дисертацію очільника Міносвіти Оксена Лісового. Навіть попри те, що він добровільно відмовився від ступеня кандидата наук.

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко зазначив, що результати перевірки мають оприлюднити через місяць. Усе тому, що процедура перевірки має кілька етапів, які неможливо скасувати.

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Яка доля перевірки дисертації Лісового

Бутенко зазначив, що справа міністра Лісового зараз перебуває на стадії технічного аналізу. Юридичної можливості її зупинити на цій стадії немає.

Загалом, за його словами, процедура перевірки займає 90 днів. Роботу очільника МОН вже перевіряють близько 50. Рішення щодо наявності плагіату оголосять приблизно через місяць.

Ця проблема (виявлення плагіату) зараз буде актуальна з багатьох причин. Усе тому, що умовно 10 – 15 років тому люди не мали такої технічної можливості на перевірку, програми не були такими досконалими. Зараз багато хто здивується, що був колись неуважним,

– розповів очільник НАЗЯВО.

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