Яких реформ та освітніх змін чекають від Лісового на посаді глави Міносвіти

Понад місяць Міносвіти очолює Оксен Лісовий. Новий міністр вже формує свою команду і ділиться ідеями потрібних українській освіті реформ.

Хоча Лісового вже встигли звинуватити у плагіаті в дисертації, більшість громадян, зокрема освітян, науковців, очікують від нього "реанімації" освіти і науки в Україні. Яких змін та реформ очікують від міністра, читайте у матеріалі.

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Яких реформ чекають від Лісового на посаді глави МОН

Розбудова укриттів і осучаснення якості викладання.

Усе задля того, аби повернути якомога більше учнів до очного навчання.

Зарахування результатів навчання школярів, які через війну перебувають за кордоном.

Зокрема, потрібний системний підхід, який досі не напрацювали.

Налагодження співпраці МОН з громадськими організаціями.

Попередній міністр, за словами громадськості, не був відкритим до обговорення тих чи інших ініціатив або реформ.

Відновлення реформування освіти.

Реформи, які розпочало Міносвіти, зокрема реформу НУШ, необхідно продовжувати навіть у час війни.

Перегляд кількості шкільних предметів та переформатування змісту освіти.

На сьогодні тривають жваві дискусії щодо кількості предметів у школі, а також надмірного навчального навантаження на учнів.

Звільнення вишів від корупції та окремих ректорів – з посад.

Корупція у вишах України є гострою проблемою. Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова також вважає, що з посади має піти ректор Національного авіаційного університету – Максим Луцький – кум одіозного ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Сприяння лібералізації законодавства

МОН має максимально підтримати заклади, які пропонують якісну вищу освіту.

Повернення студентів на офлайн-навчання.

Експерти вважають, що студенти мають відвідувати пари офлайн там, де це можливо.

Дозвіл студентам-хлопцям на виїзд на навчання за кордон. Але…

Студенти мають мати право виїжджати на навчання за межі країни, вважають експерти. Але при цьому варто верифікувати запрошення, аби уникнути спекуляцій.

Забезпечення фінансовою мотивацією студентів і викладачів.

Студенти та викладачі повинні отримувати гідну винагороду за якісне навчання/роботу.

Реформування педагогічної освіти.

В Україні також необхідна реформа педагогічної освіти.

Українська наука потребує фінансування і відновлення досліджень.

Варто не забувати про науку, фінансування досліджень, а також треба запобігти виїзду науковців за кордон.

Вирішення проблеми академічної недоброчесності.

В Україні варто вирішити питання "куплених" наукових звань і карати за академічну недоброчесність.

До теми "Треба вирішувати негайно": Лісовий назвав найбільші "травми" української освіти

"Відповідність "попиту і пропозиції".

Фахівці, які отримують дипломи в українських ЗВО, мають бути затребуваними на ринку праці.

Забезпечення розвитку профтехів.

Варто відновити довіру до профтеху та його привабливість.

І це далеко не весь перелік проблем, які доведеться розв'язувати новому керівництву Міносвіти.