Яких реформ та освітніх змін чекають від Лісового на посаді глави Міносвіти
Джерело:УП
Понад місяць Міносвіти очолює Оксен Лісовий. Новий міністр вже формує свою команду і ділиться ідеями потрібних українській освіті реформ.
Хоча Лісового вже встигли звинуватити у плагіаті в дисертації, більшість громадян, зокрема освітян, науковців, очікують від нього "реанімації" освіти і науки в Україні. Яких змін та реформ очікують від міністра, читайте у матеріалі.
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Яких реформ чекають від Лісового на посаді глави МОН
- Розбудова укриттів і осучаснення якості викладання.
Усе задля того, аби повернути якомога більше учнів до очного навчання.
- Зарахування результатів навчання школярів, які через війну перебувають за кордоном.
Зокрема, потрібний системний підхід, який досі не напрацювали.
- Налагодження співпраці МОН з громадськими організаціями.
Попередній міністр, за словами громадськості, не був відкритим до обговорення тих чи інших ініціатив або реформ.
- Відновлення реформування освіти.
Реформи, які розпочало Міносвіти, зокрема реформу НУШ, необхідно продовжувати навіть у час війни.
- Перегляд кількості шкільних предметів та переформатування змісту освіти.
На сьогодні тривають жваві дискусії щодо кількості предметів у школі, а також надмірного навчального навантаження на учнів.
- Звільнення вишів від корупції та окремих ректорів – з посад.
Корупція у вишах України є гострою проблемою. Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова також вважає, що з посади має піти ректор Національного авіаційного університету – Максим Луцький – кум одіозного ексміністра освіти Дмитра Табачника.
- Сприяння лібералізації законодавства
МОН має максимально підтримати заклади, які пропонують якісну вищу освіту.
- Повернення студентів на офлайн-навчання.
Експерти вважають, що студенти мають відвідувати пари офлайн там, де це можливо.
- Дозвіл студентам-хлопцям на виїзд на навчання за кордон. Але…
Студенти мають мати право виїжджати на навчання за межі країни, вважають експерти. Але при цьому варто верифікувати запрошення, аби уникнути спекуляцій.
- Забезпечення фінансовою мотивацією студентів і викладачів.
Студенти та викладачі повинні отримувати гідну винагороду за якісне навчання/роботу.
- Реформування педагогічної освіти.
В Україні також необхідна реформа педагогічної освіти.
- Українська наука потребує фінансування і відновлення досліджень.
Варто не забувати про науку, фінансування досліджень, а також треба запобігти виїзду науковців за кордон.
- Вирішення проблеми академічної недоброчесності.
В Україні варто вирішити питання "куплених" наукових звань і карати за академічну недоброчесність.
До теми "Треба вирішувати негайно": Лісовий назвав найбільші "травми" української освіти
- "Відповідність "попиту і пропозиції".
Фахівці, які отримують дипломи в українських ЗВО, мають бути затребуваними на ринку праці.
- Забезпечення розвитку профтехів.
Варто відновити довіру до профтеху та його привабливість.
І це далеко не весь перелік проблем, які доведеться розв'язувати новому керівництву Міносвіти.