У МОН заявили про спрощення навчання для українських школярів
Джерело:"Сніданок з 1+1"
За кордоном через війну навчається від пів мільйона до мільйона українських дітей. Вони зобов'язані, відповідно до законодавств країн, у яких перебувають, ходити у місцеві школи.
Про це розповів очільник Міносвіти Оксен Лісовий. І уточнив, чому таке навчання – важке для учнів.
Читайте Міністр освіти зробив заяву про скорочення кількості предметів у школах
У МОН заявили про спрощення навчання для школярів
Міністр уточнив, що діти, які вчаться у місцевих школах за кордоном, хочуть отримати і українські документи про освіту. Тому паралельно здобувають освіту і в українських школах. А це, за словами Лісового, для таких дітей – перенавантаження просто колосальне. Тож доволі часто у такій ситуації учні вимушені обирати.
Потрібно зробити так, щоб цей вибір не стояв. Максимально спростити їм навчання у школах. Наше бачення – залишити унікальні наші предмети, універсальні предмети зараховувати. Тут теж є складнощі в синхронізації програм, але ми повинні це зробити,
– вважає очільник МОН.
Важливо "Очне навчання": глава МОН Лісовий розповів про термінові зміни в українській освіті
Глава МОН назвав термінові зміни української освіти
- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.