Про це розповів очільник Міносвіти Оксен Лісовий. І уточнив, чому таке навчання – важке для учнів.

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Міністр уточнив, що діти, які вчаться у місцевих школах за кордоном, хочуть отримати і українські документи про освіту. Тому паралельно здобувають освіту і в українських школах. А це, за словами Лісового, для таких дітей – перенавантаження просто колосальне. Тож доволі часто у такій ситуації учні вимушені обирати.

Потрібно зробити так, щоб цей вибір не стояв. Максимально спростити їм навчання у школах. Наше бачення – залишити унікальні наші предмети, універсальні предмети зараховувати. Тут теж є складнощі в синхронізації програм, але ми повинні це зробити,

– вважає очільник МОН.

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