Об этом рассказал глава Минобразования Оксен Лисовой. И уточнил, почему такое обучение – тяжелое для учеников.

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Министр уточнил, что учащиеся в местных школах за рубежом дети хотят получить и украинские документы об образовании. Поэтому параллельно получают образование и в украинских школах. А это, по словам Лисового, для таких детей – перегрузка просто колоссальная. Поэтому часто в такой ситуации ученики вынуждены выбирать.

Надо сделать так, чтобы этот выбор не стоял. Максимально упростить им учебу в школах. Наше видение – оставить уникальные наши предметы, универсальные предметы засчитывать. Здесь тоже есть сложности в синхронизации программ, но мы должны это сделать,

– считает глава МОН.

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