В этом убежден министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. При этом он не считает, что нужно количество предметов в школах увеличивать.
Важно "Очная учеба": глава МОН Лисовой рассказал о срочных изменениях в украинском образовании
Лисовой сделал заявление о сокращении количества предметов в школах
Так, министр считает, что количество предметов в школе должно быть рациональным и оно должно быть не увеличено, а уменьшено.
Он также прокомментировал возможность возвращения в школах начальной военной подготовки. По словам Лисового, нужно обсуждать этот вопрос взвешенно.
Для детей важно понимать свою способность противостоять... Мы не должны втягивать детей ментально в войну. Но дать некоторые инструменты, конечно, можно. Поэтому определенный уровень подготовки подросткам для старших классов можно дать,
– подчеркнул глава МОН.
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.